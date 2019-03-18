Астропрогноз от Госавтоинспекции: что звёзды приготовили тулякам

Сотрудники регионального УГИБДД напоминают, что соблюдение ПДД и повышенная осторожность на дорогах уберегут от многих неприятностей.

Представителям знака Овна не рекомендуется превышать дозволенную скорость и стоит притормаживать перед пешеходными переходами. В остальном никаких проблем на дороге звезды им не сулят.

На текущей неделе Тельцам стоит обращать повышенное внимание на пешеходов. Среди них встречаются довольно непредсказуемые личности, которые могут захотеть перебежать дорогу в самый последний момент.

Родившимся под знаком Близнецов не стоит идти на поводу у эмоций. Тщательно оценивайте свои действия на дороге. Не уверены – не обгоняйте. В конце концов, 60 километров в час – неплохая скорость. Тише едешь – дальше будешь.

Ракам на этой неделе надо быть особенно внимательными. Выбирая место для парковки, постарайтесь не мешать пешеходам и не перекрыть выезд чужой машине.

Львы, если вы слишком заняты и мало спите – лучше оставить машину на стоянке и вызвать такси. Или попросите друга или родственника вас подвезти.

Звезды говорят, что для Дев неделя будет неплохой. Особенно если не переутомляться и садиться за руль в болезненном состоянии. И не увлекайтесь быстрой ездой – камеры всё фиксируют.

Весы, знайте: для поездок, особенно загородных, неделя будет удачной. Стоит быть аккуратнее при проезде оживленных перекрестков. Не пытайтесь проскочить их на мигающий желтый сигнал светофора.

Скорпионам стоит быть осторожнее. На давно знакомых маршрутах возможны существенные изменения – не удивляйтесь, если дорога, которая еще вчера была главной, вдруг окажется второстепенной или закрытой на ремонт.

На этой неделе демонстрация собственной лихости и ходовых качеств автомобиля для Стрельцов может оказаться слишком дорогим и очень опасным удовольствием.

Звезды советуют Козерогам не забывать пристегиваться самим и контролируйте своих пассажиров – особенно детей.

Водолеям стоит избегать опасных маневров и заранее предупреждать соседей по потоку о поворотах. Не превышайте скорость, даже если все вокруг куда-то «летят».

Если верить звездам, неделя обещает быть удачной для Рыб. Но это не означает, что можно вдавливать в пол педаль акселератора и бросать машину, где попало. Будьте благоразумны.