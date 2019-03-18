новости
новости
Регистрация
В Туле задержана закладчица с килограммом героина

В Туле задержана закладчица с килограммом героина

Оперативные мероприятия проводили сотрудники УКОН. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

Полицейские располагали сведениями, что 44-летняя женщина может заниматься в Туле сбытом героина. Предполагалось, что она распространяет наркотик через закладки.

Задержали женщину, когда она забрала крупную партию наркотика и начала его расфасовывать. В присутствии понятых у тулячки было изъято около килограмма героина. Часть из него она уже успела подготовить для реализации. Также у нее изъяты весы, средства связи и упаковочный материал.

Оперативные мероприятия проводили сотрудники УКОН. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Максимальное наказание, которое грозит женщине, — до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Галерея
В Туле задержали героинщицу, Фото: 1
В Туле задержали героинщицу, Фото: 2
В Туле задержали героинщицу, Фото: 3
В Туле задержали героинщицу, Фото: 4
В Туле задержали героинщицу, Фото: 5
показать все фотографии
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:05 +7
Другие статьи по темам
Событие
героинзакладки наркотиков
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За два месяца в Тульской области резко выросли долги за газ
За два месяца в Тульской области резко выросли долги за газ
Поисковики «Лизы Алерт» научат тульских мам безопасности детей
Поисковики «Лизы Алерт» научат тульских мам безопасности детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.