В Туле задержана закладчица с килограммом героина

Оперативные мероприятия проводили сотрудники УКОН. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

Полицейские располагали сведениями, что 44-летняя женщина может заниматься в Туле сбытом героина. Предполагалось, что она распространяет наркотик через закладки.

Задержали женщину, когда она забрала крупную партию наркотика и начала его расфасовывать. В присутствии понятых у тулячки было изъято около килограмма героина. Часть из него она уже успела подготовить для реализации. Также у нее изъяты весы, средства связи и упаковочный материал.

Оперативные мероприятия проводили сотрудники УКОН. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Максимальное наказание, которое грозит женщине, — до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.