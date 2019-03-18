Поисковики «Лизы Алерт» научат тульских мам безопасности детей

Темой собрания станут вопросы безопасности детей и предотвращения их потери. Организаторы: Общественное движение «МамКомпания» и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» (Тула).

Лектор — Анастасия Алексеевна Тараканова, старший направления профилактики и психологии поискового отряда «Лиза Алерт».

На встрече для родителей детей от рождения и старше будут рассмотрены такие вопросы:

Что делать, если ребенок пропал в магазине, на улице?

Что делать, если ребенок не пришел домой?

Что делать, если ребенок сбежал сам?

Как предотвратить ситуации пропажи детей?

Лариса Чурикова, руководитель ТРОДПС «МамКомпания»:

Лариса Чурикова – Я сама как мама и как руководитель общественного движения считаю, что посещение таких собраний крайне важно для родителей. Чем больше вы владеете информацией, тем более собранными и результативными будете в случае экстренной ситуации. Помните, что при пропаже детей счет идет на минуты и ваша информированность поможет всем!

Продолжительность собрания 2 часа.

Участие по предварительной регистрации clck.ru/FMedo