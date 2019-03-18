Поисковики «Лизы Алерт» научат тульских мам безопасности детей
Родительское собрание состоится 23 марта в 11.00 в Общественном ресурсном центре города Тула (пр. Ленина, 67).
Темой собрания станут вопросы безопасности детей и предотвращения их потери. Организаторы: Общественное движение «МамКомпания» и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» (Тула).
Лектор — Анастасия Алексеевна Тараканова, старший направления профилактики и психологии поискового отряда «Лиза Алерт».
На встрече для родителей детей от рождения и старше будут рассмотрены такие вопросы:
Что делать, если ребенок пропал в магазине, на улице?
Что делать, если ребенок не пришел домой?
Что делать, если ребенок сбежал сам?
Как предотвратить ситуации пропажи детей?
Лариса Чурикова, руководитель ТРОДПС «МамКомпания»:
Лариса Чурикова
– Я сама как мама и как руководитель общественного движения считаю, что посещение таких собраний крайне важно для родителей. Чем больше вы владеете информацией, тем более собранными и результативными будете в случае экстренной ситуации. Помните, что при пропаже детей счет идет на минуты и ваша информированность поможет всем!
Продолжительность собрания 2 часа.
Участие по предварительной регистрации clck.ru/FMedo