новости
новости
Регистрация
Поисковики «Лизы Алерт» научат тульских мам безопасности детей

Поисковики «Лизы Алерт» научат тульских мам безопасности детей

Родительское собрание состоится 23 марта в 11.00 в Общественном ресурсном центре города Тула (пр. Ленина, 67).

Темой собрания станут вопросы безопасности детей и предотвращения их потери. Организаторы: Общественное движение «МамКомпания» и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» (Тула).

Лектор —  Анастасия Алексеевна Тараканова, старший направления профилактики и психологии поискового отряда «Лиза Алерт».

На встрече для родителей детей от рождения и старше будут рассмотрены такие вопросы:

Что делать, если ребенок пропал в магазине, на улице?

Что делать, если ребенок не пришел домой?

Что делать, если ребенок сбежал сам?

Как предотвратить ситуации пропажи детей?

Лариса Чурикова, руководитель ТРОДПС «МамКомпания»:

Лариса Чурикова

– Я сама как мама и как руководитель общественного движения считаю, что посещение таких собраний крайне важно для родителей. Чем больше вы владеете информацией, тем более собранными и результативными будете в случае экстренной ситуации. Помните, что при пропаже детей счет идет на минуты и ваша информированность поможет всем!

Продолжительность собрания 2 часа.

Участие по предварительной регистрации clck.ru/FMedo

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:40 +4
Другие статьи по темам
Событие
родительское собраниепропал ребенокЛиза Алерт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле задержана закладчица с килограммом героина
В Туле задержана закладчица с килограммом героина
Депутаты предлагают сменить зампреда Тульской областной Думы: не справляется
Депутаты предлагают сменить зампреда Тульской областной Думы: не справляется
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.