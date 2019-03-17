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Утром в понедельник на ул. Рязанской отключат светофоры
Это связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».
Как сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации, в понедельник, 18 марта, на ул. Рязанской в Туле отключат светофоры.
Отключение светофорных объектов будет произведено на пересечении с Городским переулком и в районе супермаркета «Спар». Это связано с плановыми работами специалистов АО «Тульские городские электрические сети», которые запланированы в период с 09.00 до 17.00.
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