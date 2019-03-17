Погода в Туле 18 марта: облачно с прояснениями

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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 18 марта, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег) (по данным Тульского ЦГМС до 0,2 мм), в отдельных районах туман, слабый гололед.

Днем без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью -3…+2 градусов и днем +2…+7. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м, видимость во время тумана – 500 м.