Тульские школьники ходят в полицию на экскурсии

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

По мнению стражей порядка, такие встречи помогают подросткам определиться с выбором профессии.

Сотрудники Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области продолжают акцию «Экскурсия в полицию». Школьники могут познакомиться с работой интерактивного тира, узнать о специфике работы полиграфа и проверить свои знания по истории России в музее УМВД.

«Накануне такая экскурсия в ЦПП прошла для учащихся подшефных учебных заведений. Подобные встречи становятся доброй традицией и способствуют формированию осознанного желания пополнить ряды стражей правопорядка у сегодняшних школьников», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.