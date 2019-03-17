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Тульские школьники ходят в полицию на экскурсии
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские школьники ходят в полицию на экскурсии

По мнению стражей порядка, такие встречи помогают подросткам определиться с выбором профессии.

Сотрудники Центра профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области продолжают акцию «Экскурсия в полицию». Школьники могут познакомиться с работой интерактивного тира, узнать о специфике работы полиграфа и проверить свои знания по истории России в музее УМВД.
 
«Накануне такая экскурсия в ЦПП прошла для учащихся подшефных учебных заведений. Подобные встречи становятся доброй традицией и способствуют формированию осознанного желания пополнить ряды стражей правопорядка у сегодняшних школьников», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:54 0
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