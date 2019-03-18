Фото Сергея Старикова и vk.com.
В ДТП на Демидовской плотине в Туле пострадали несколько человек
Автоавария произошла 18 марта около 8.00 в районе «Тулагорводоканала».
Как сообщили Myslo очевидцы, на Демидовской плотине в Туле напротив дома №13 произошло лобовое столкновение УАЗа и «Дэу Нексии». Автомобили столкнулись на трамвайных путях.
По повреждениям стекол можно предположить, что водитель и пассажир «Нексии» не были пристегнуты ремнями безопасности.
По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. По словам очевидцев, один из них мог передвигаться самостоятельно и «ушел на своих ногах». Оставшимися пострадавшими сейчас занимаются медики.
На момент публикации автомобили уже убрали с проезжей части, так что помех дорожному движению нет.
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