новости
новости
Регистрация
В ДТП на Демидовской плотине в Туле пострадали несколько человек
Фото Сергея Старикова и vk.com.

В ДТП на Демидовской плотине в Туле пострадали несколько человек

Автоавария произошла 18 марта около 8.00 в районе «Тулагорводоканала».

Как сообщили Myslo очевидцы, на Демидовской плотине в Туле напротив дома №13 произошло лобовое столкновение УАЗа и «Дэу Нексии». Автомобили столкнулись на трамвайных путях.

По повреждениям стекол можно предположить, что водитель и пассажир «Нексии» не были пристегнуты ремнями безопасности.

По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. По словам очевидцев, один из них мог передвигаться самостоятельно и «ушел на своих ногах». Оставшимися пострадавшими сейчас занимаются медики.

На момент публикации автомобили уже убрали с проезжей части, так что помех дорожному движению нет.

Галерея
ДТП на Демидовской плотине 18.03.19, Фото: 1
ДТП на Демидовской плотине 18.03.19, Фото: 2
ДТП на Демидовской плотине 18.03.19, Фото: 3
ДТП на Демидовской плотине 18.03.19, Фото: 4
ДТП на Демидовской плотине 18.03.19, Фото: 5
ДТП на Демидовской плотине 18.03.19, Фото: 6
показать все фотографии
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:14 +11
Другие статьи по темам
Событие
ДТПДемидовская плотинапострадали 3 человека
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Советской в Туле пробка из-за ДТП
На улице Советской в Туле пробка из-за ДТП
Погода в Туле 18 марта: облачно с прояснениями
Погода в Туле 18 марта: облачно с прояснениями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.