В ДТП на Демидовской плотине в Туле пострадали несколько человек

Фото Сергея Старикова и vk.com.

Как сообщили Myslo очевидцы, на Демидовской плотине в Туле напротив дома №13 произошло лобовое столкновение УАЗа и «Дэу Нексии». Автомобили столкнулись на трамвайных путях.

По повреждениям стекол можно предположить, что водитель и пассажир «Нексии» не были пристегнуты ремнями безопасности.

По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. По словам очевидцев, один из них мог передвигаться самостоятельно и «ушел на своих ногах». Оставшимися пострадавшими сейчас занимаются медики.

На момент публикации автомобили уже убрали с проезжей части, так что помех дорожному движению нет.