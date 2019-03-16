В Одоеве прохожие задержали грабителя

15 марта в Одоеве в шестом часу вечера около дома 100 по улице 50 лет Октября нигде не работающий и ранее судимый 55-летний мужчина подошёл к проходившей мимо 27-летней женщине и стал требовать отдать ему дамскую сумку.

Жертва вместо того, чтобы выполнить его требования, стала звать на помощь. На помощь женщине прибежали проходившие мимо мужчина и женщина. Общими усилиями им удалось ограничить нападавшему свободу передвижения и удерживать его до приезда сотрудников полиции.

На данный момент мужчина был доставлен в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.