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В Одоеве прохожие задержали грабителя

В Одоеве прохожие задержали грабителя

Он хотел отобрать у женщины сумку.

15 марта в Одоеве в шестом часу вечера около дома 100 по улице 50 лет Октября нигде не работающий и ранее судимый 55-летний мужчина подошёл к проходившей мимо 27-летней женщине и стал требовать отдать ему дамскую сумку.

Жертва вместо того, чтобы выполнить его требования, стала звать на помощь. На помощь женщине прибежали проходившие мимо мужчина и женщина. Общими усилиями им удалось ограничить нападавшему свободу передвижения и удерживать его до приезда сотрудников полиции.

На данный момент  мужчина был доставлен в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:21 +5
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