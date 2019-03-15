Привязанный медведь у школы на Калинина в Туле: новость оказалась фейком
Картинка вполне эпичная: взрослый бурый медведь поводком привязан к перилам лестницы школы.
Новость о привязанном к одной из школ Пролетарского округа медведе появилась сегодня в соцсетях и некоторых СМИ. Текст подкреплен фотографиями.
Картинка вполне эпичная: взрослый бурый медведь поводком привязан к перилам лестницы школы. Бурная реакция пользователей не заставила себя ждать.
Но вскоре выяснилось, что точно такие же фото несколькими днями ранее были размещены в соцсетях Урала и Перми. И сделаны они были в Перми к ДК им. Гагарина.
11 марта в доме культуры выступал цирковое шоу и дрессировщик привязал животное к перилам крыльца во внутреннем дворе здания, а сам повел в концертный зал обезьян и лисичек, сообщает «РГ».
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