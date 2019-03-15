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Привязанный медведь у школы на Калинина в Туле: новость оказалась фейком

Привязанный медведь у школы на Калинина в Туле: новость оказалась фейком

Картинка вполне эпичная: взрослый бурый медведь поводком привязан к перилам лестницы школы.

Новость о привязанном к одной из школ Пролетарского округа медведе появилась сегодня в соцсетях и некоторых СМИ. Текст подкреплен фотографиями.

Картинка вполне эпичная: взрослый бурый медведь поводком привязан к перилам лестницы школы. Бурная реакция пользователей не заставила себя ждать.

Но вскоре выяснилось, что точно такие же фото несколькими днями ранее были размещены в соцсетях Урала и Перми. И сделаны они были в Перми к ДК им. Гагарина.

 

11 марта в доме культуры выступал цирковое шоу и дрессировщик привязал животное к перилам крыльца во внутреннем дворе здания, а сам повел в концертный зал обезьян и лисичек, сообщает «РГ».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:20 +1
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