В Тульской области создана молодежная избирательная комиссия

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В неё вошли 14 человек в возрасте от 17 до 22 лет.

Состоялось внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области, в ходе которого было решено сформировать Молодежную избирательную комиссию Тульской области.

Чтобы войти в состав молодежного избиркома, претендентам нужно было пройти тестирование и собеседование. Всего в состав органа вошли 14 человек в возрасте от 17 до 22 лет.

Их кандидатуры были предложены общественными объединениями, территориальными избирательными комиссиями Тульской области, собраниями граждан по месту жительства и учебы. Своих представителей в молодежный избирком также направили политические партии. Председателем Молодежной избирательной комиссии Тульской области назначена Любовь Егорова.

Одна из главных задач молодежного избиркома – повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей. Члены молодежного избиркома будут работать на общественных началах, заниматься правовым просвещением молодых и будущих избирателей, привлекать молодежь к работе в избирательных комиссиях, обучать молодых наблюдателей.