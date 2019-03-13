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Банк России приглашает туляков на экскурсию

Банк России приглашает туляков на экскурсию

В музее представлены денежные знаки разных лет. Посещение экспозиции бесплатно.

«Чайковки», «мотыльки», «колокольчики», «петеньки» и «катеньки». Сложно понять, что стоит за этими названиями, не так ли? Ответ можно найти в музейном фонде тульского отделения Банка России, где представлены монеты и банкноты, которые в разные годы были в обращении в нашей стране. Попасть на экскурсию может любой желающий.

Отделение Государственного банка было открыто в Туле в 1882 году, и некоторые предметы того времени можно увидеть в музейно-экспозиционном фонде. Среди экспонатов – коллекция образцов денежных знаков России и иностранных государств, реальные предметы быта банковских служащих прошлых лет, старые фотографии.

Музейный фонд открыт для посещений, здесь регулярно проводятся увлекательные экскурсии, игры и викторины. Школьников ждут мультфильмы об истории денег, финансовые ребусы и конкурсы.

Познавательные программы разработаны и для посетителей старшего возраста: лекции о современных финансовых инструментах, банковских картах, признаках подлинности денег. Посещение Банка России и все предлагаемые мероприятия абсолютно бесплатны.

Записаться на экскурсию можно по телефонам 32-50-51 и 32-53-25. Для посещения обязателен паспорт, дети проходят в сопровождении взрослых.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +4
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