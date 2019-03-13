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15 тульских управляющих компаний незаконно взимали с жильцов плату за вывоз мусора

15 тульских управляющих компаний незаконно взимали с жильцов плату за вывоз мусора

Региональная Госжилинспекция провела проверки в 43 обслуживающих организациях.

Начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко рассказал об итогах проверок управляющих компаний, связанных появлением отдельной коммунальной услуги по вывозу мусора.

Раньше эта услуга входила в статью расходов «содержание жилья», а за чистотой следила управляющая компания. После появления региональных операторов по обращению с коммунальными отходами, УК должны были сделать перерасчёт и исключить эту услугу из тарифа.

Проверки прошли в 43 управляющих компаниях, 15 из них не выполнили требование законодательства. Были составлены протоколы об административном правонарушении, восемь организаций уже произвели перерасчёт. Ещё две пересчитают плату в квитанциях за март. Три организации не предоставили ГЖИ необходимые документы – их привлекли к ответственности за неисполнение требований инспекции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:50 0
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