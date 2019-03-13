15 тульских управляющих компаний незаконно взимали с жильцов плату за вывоз мусора

Начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко рассказал об итогах проверок управляющих компаний, связанных появлением отдельной коммунальной услуги по вывозу мусора.

Раньше эта услуга входила в статью расходов «содержание жилья», а за чистотой следила управляющая компания. После появления региональных операторов по обращению с коммунальными отходами, УК должны были сделать перерасчёт и исключить эту услугу из тарифа.

Проверки прошли в 43 управляющих компаниях, 15 из них не выполнили требование законодательства. Были составлены протоколы об административном правонарушении, восемь организаций уже произвели перерасчёт. Ещё две пересчитают плату в квитанциях за март. Три организации не предоставили ГЖИ необходимые документы – их привлекли к ответственности за неисполнение требований инспекции.