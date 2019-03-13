В Узловой драка между прохожими закончилась трагедией

Узловский городской суд с участием заместителя прокурора Тульской области Андрея Теребунова вынес приговор 35-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года мужчина был пьян и находился на улице Заводской, где встретил незнакомого мужчину. Между ними произошел конфликт, злоумышленник ударил прохожего по голове, а когда тот упал, нанёс не менее 15 ударов ногами. Почти месяц спустя потерпевший умер в больнице.

Суд приговорил преступника к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить Узловской районной больнице около 39 тысяч рублей – эта сумма была потрачена на лечение потерпевшего.