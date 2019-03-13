новости
новости
Регистрация
В Узловой драка между прохожими закончилась трагедией

В Узловой драка между прохожими закончилась трагедией

Зачинщик конфликта проведёт девять лет в колонии строгого режима.

Узловский городской суд с участием заместителя прокурора Тульской области Андрея Теребунова вынес приговор 35-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года мужчина был пьян и находился на улице Заводской, где встретил незнакомого мужчину. Между ними произошел конфликт, злоумышленник ударил прохожего по голове, а когда тот упал, нанёс не менее 15 ударов ногами. Почти месяц спустя потерпевший умер в больнице.

Суд приговорил преступника к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить Узловской районной больнице около 39 тысяч рублей – эта сумма была потрачена на лечение потерпевшего.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:44 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеприговор судапрокуратура Тульской областипричинение тяжкого вреда здоровью
Люди
Андрей Теребунов
Место
Тульская областьУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юные тульские музыканты выступят на одной сцене со звездами
Юные тульские музыканты выступят на одной сцене со звездами
Банк России приглашает туляков на экскурсию
Банк России приглашает туляков на экскурсию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.