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В Туле пройдет ярмарка вакансий для молодых специалистов

В Туле пройдет ярмарка вакансий для молодых специалистов

Соискателей научат составлять эффективные резюме и проходить собеседования.

В областном центре состоится ярмарка вакансий «Старт карьеры – 2019». Для участия в ней приглашаются работодатели и молодые люди, ищущие работу.

Основная цель ярмарки – помощь молодежи в трудоустройстве и профориентации. Студенты вузов и колледжей смогут подобрать себе подходящее место для стажировки, а выпускники – найти первое место работы.

В рамках ярмарки пройдут мастер-классы «Эффективное резюме», «Успешное собеседование», «Генерация бизнес-идей», «Продвижение в социальных сетях». Также пройдут индивидуальные консультации специалистов кадровых агентств по составлению резюме и прохождению собеседования.

Ярмарка пройдет в среду, 20 марта, с 10.00 до 13.00 в Городском концертном зале. Вход свободный.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +3
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ТулаГородской концертный зал

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