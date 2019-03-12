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Как тулякам взять в долг до зарплаты и не лишиться всех денег

Как тулякам взять в долг до зарплаты и не лишиться всех денег

Практические советы от специалистов регионального отделения Банка России.

В ситуации, когда до зарплаты далеко и нет возможности «перехватить» у друзей, бывали многие. Иногда для решения срочных проблем может понадобиться срочный займ, которые микрофинансовые организации выдают в онлайн-режиме. О тонкостях оформления виртуальной ссуды рассказывают сотрудники тульского отделения Банка России.

Первым делом проверьте наличие микрофинансовой организации в специальном государственном реестре Банка России. Если её там нет – она работает нелегально и методы может использовать соответствующие – вплоть до привлечения «чёрных» коллекторов. 

Второй важный момент – убедитесь в правильности адреса сайта МФО. Чаще всего в выдаче «Яндекса» сайты МФО, включенных в реестр, маркируются галочкой в кружке и подписью «ЦБ РФ». Если у сайта нет такого маркера, проверьте название организации в документах на сайте, оно должно совпадать с названием в реестре. Если название не совпадает – перед вами сайт-двойник. Получив ваши паспортные данные, аферисты будут использовать собранную информацию против вас.

«Во время оформления заявки на сайте-фальшивке может выясниться, что для получения займа необходимо заплатить комиссию. Заемщик переводит деньги, а затем ему отказывают в предоставлении средств», – комментирует управляющий тульским отделением Банка России Дмитрий Новиков.

Кстати, согласно вступившим в силу законодательным нормам, с 28 января проценты, штрафы, пени и дополнительные платежи по займу, выданному на срок до одного года, не могут превышать долг более чем в 2,5 раза. Кроме того, теперь МФО могут переуступить долги только организациям, за которыми осуществляет надзор Банк России или служба судебных приставов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:07 −5
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Место
Тульская область

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