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В Ефремове 19-летний парень жестоко расправился со своим знакомым

В Ефремове 19-летний парень жестоко расправился со своим знакомым

Убийца нанес жертве 11 ударов по голове тупым предметом, а затем добил ножом.

Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в убийстве, краже и умышленном повреждении чужого имущества.

По версии следствия, вечером 30 ноября прошлого года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому. Молодой человек был пьян, начался конфликт. Во время ссоры злоумышленник нанес хозяину жилища не менее 11 ударов по голове тупым твердым предметом. Затем вооружился ножом и добил жертву 19 ударами в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия выяснилось, что в августе того же года обвиняемый проник на приусадебный участок в деревне Соклаково Каменского района и украл оттуда велосипед, а еще несколькими месяцами ранее разбил чужой автомобиль, припаркованный в той же деревне.

Молодой человек находится под стражей, собранные следователями доказательства полностью подтверждают его вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +1
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