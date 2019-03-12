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В Веневе суд закрыл продуктовый магазин из-за тараканов в торговом зале

В Веневе суд закрыл продуктовый магазин из-за тараканов в торговом зале

Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили серьёзные нарушения санитарных норм.

Сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку в отношении владелицы продуктового магазина по адресу: Венев, мкр. Южный, д. 1.

В торговой точке обнаружилось множество нарушений: ценники оформлены неправильно, в подсобке нет моечной ванны, помещение находится в антисанитарном состоянии, склад продуктов захламлен, а в торговом зале поселились тараканы.

В холодильнике на одной полке хранятся сырые и готовые продукты. Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции, продавцы не предоставили, в магазине отсутствуют договора на вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию.

По результатам проверки был составлен административный протокол, материал передан в суд. Согласно судебному решению, на устранение всех нарушений владелице магазина отведено два месяца. На этот же срок приостановлена работа торговой точки.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +2
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Место
Тульская областьВенев

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