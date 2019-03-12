В Веневе суд закрыл продуктовый магазин из-за тараканов в торговом зале

Сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку в отношении владелицы продуктового магазина по адресу: Венев, мкр. Южный, д. 1.

В торговой точке обнаружилось множество нарушений: ценники оформлены неправильно, в подсобке нет моечной ванны, помещение находится в антисанитарном состоянии, склад продуктов захламлен, а в торговом зале поселились тараканы.

В холодильнике на одной полке хранятся сырые и готовые продукты. Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции, продавцы не предоставили, в магазине отсутствуют договора на вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию.

По результатам проверки был составлен административный протокол, материал передан в суд. Согласно судебному решению, на устранение всех нарушений владелице магазина отведено два месяца. На этот же срок приостановлена работа торговой точки.