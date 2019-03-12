Под Тулой охранник пытался покончить с собой на работе

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Мужчину успели спасти и доставить в больницу.

Как стало известно Myslo, накануне рано утром сотрудники одного из воловских предприятий по производству мяса птицы обнаружили, что их коллега пытался совершить суицид.

27-летнего охранника с признаками асфиксии нашли в служебном помещении около 3.00 и сразу же вызвали на место скорую.

Мужчину госпитализировали в местную больницу. Причину его поступка предстоит выяснить правоохранителям.