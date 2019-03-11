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Туляков приглашают поучаствовать в акции «День донорского совершеннолетия»

Туляков приглашают поучаствовать в акции «День донорского совершеннолетия»

Как можно присоединиться к акции?

С 11 по 15 марта в Тульской области проходит всероссийская донорская акция «День донорского совершеннолетия». Молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, смогут присоединиться к донорскому движению.

- Традиционно акция проходит два раза в год – в марте и сентябре. Мы принимаем порядка 500 человек и около трети из них – это молодежь 18-19 лет. Сдать кровь могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в том регионе, где сдается кровь.

Важно помнить, что накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т.ч. растительное), шоколад, орехи и финики. За 48 часов до визита на станцию переливания крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения, - рассказала Ольга Кудряшова, главный врач ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови».

Сдать кровь можно по следующим адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. 36-72-89, прием с 8.00 до 12.30; 
  • Тула, ул. Майская, д. 3, тел. 48-21-37, 48-59-85, прием доноров: понедельник - среда с 8.00 до 12.00; четверг, пятница - с 8.00 до 11.20;
  • Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а, тел. (48762) 6-28-67,  прием доноров: понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 10.30; вторник, четверг - с 8.00 до 12.30;
  • Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, тел. (48741) 5-56-10, прием доноров: понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 12.30; среда и пятница — с 8.00 до 10.30.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:14 +2
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