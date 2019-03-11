Погода в Туле 12 марта: мокрый снег, ветер и до +2

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится облачность. Ночью и днём мокрый снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 3 мм).

Местами гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.