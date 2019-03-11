На устранение коммунальной аварии в Пролетарском районе Тулы потребуется не менее 12 часов

Фото Сергея Старикова.

Порыв трубы произошел сегодня около 5.30 на ул. Хворостухина. Вода размыла новую дорогу.

Как уже сообщал Myslo, сегодня, 11 марта, рано утром пролетарцы вновь остались без воды. Точное количество домов пока неизвестно.

По нашей информации, коммунальщики пока даже не выяснили, трубу какого сечения прорвало –500 или 600 мм. Место порыва ищут.

На месте работают сотрудники «Тулагорводоканала» и МЧС.

По словам нашего корреспондента, в результате аварии размыло новую дорогу на улице Хворостухина . Официально она пока не открыта.

Дорожное полотно со стороны тротуара просело, на проезжей части 5-сантиметровый слой воды. Смыло тонны песка, сейчас пейзаж со стороны улицы Фучика напоминает зимний песчаный пляж.