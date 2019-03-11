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На устранение коммунальной аварии в Пролетарском районе Тулы потребуется не менее 12 часов
Фото Сергея Старикова.

На устранение коммунальной аварии в Пролетарском районе Тулы потребуется не менее 12 часов

Порыв трубы произошел сегодня около 5.30 на ул. Хворостухина. Вода размыла новую дорогу.

Как уже сообщал Myslo, сегодня, 11 марта, рано утром пролетарцы вновь остались без воды. Точное количество домов пока неизвестно.

По нашей информации, коммунальщики пока даже не выяснили, трубу какого сечения прорвало –500 или 600 мм. Место порыва ищут.

На месте работают сотрудники «Тулагорводоканала» и МЧС.

Галерея
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 1
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 2
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 3
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 4
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 5
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 6
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 7
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 8
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 9
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 10
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 11
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 12
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 13
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 14
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 15
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 16
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 17
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 18
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 19
Порыв на ул. Хворостухина, 11.03.19, Фото: 20
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По словам нашего корреспондента, в результате аварии размыло новую дорогу на улице Хворостухина. Официально она пока не открыта.
Дорожное полотно со стороны тротуара просело, на проезжей части 5-сантиметровый слой воды. Смыло тонны песка, сейчас пейзаж со стороны улицы Фучика напоминает зимний песчаный пляж.
Длина поврежденного участка дороги — около 10−15 метров. Вероятно, дорогу будут перекрывать.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:12 +12
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