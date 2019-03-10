В Туле состоялся футбольный фестиваль среди девочек
В соревнованиях приняли участие 50 юных спортсменок.
В пос. Ленинский состоялся футбольный фестиваль среди девочек 2005-2012 г. р., посвященный Международному женскому дню. В соревнованиях участвовали 50 юных спортсменок из тульских спортивных школ — «Олимп» и «Юниор».
Организаторы отмечают, что атмосфера на фестивале была отличная. Для юных футболисток устроили настоящий спортивный праздник.
итоги фестиваля
Монофутбол:
«Юниор» — «Олимп» личные встречи:
- «Юниор» — «Олимп» (2010-2011 г. р.) 0:4
- «Юниор» — «Олимп» (2007-2009 г. р.) 2,5:1,5
- «Юниор» — «Олимп» (2005-2006 г. р.) 3,5:0,5
Итог – 6:6, мячи — 21:19.
Футбол:
- «Юниор» — «Олимп» (2010-2012 г. р.) 0:1
- «Юниор» — «Олимп» (2007-2009 г. р.) 0:0, пен. 1:0
- «Юниор» — «Олимп» (2005-2006 г. р.) 4:2
Итог – 5:4 по очкам.
Другие статьи по темам
Место