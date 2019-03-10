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В Туле состоялся футбольный фестиваль среди девочек

В Туле состоялся футбольный фестиваль среди девочек

В соревнованиях приняли участие 50 юных спортсменок.

В пос. Ленинский состоялся футбольный фестиваль среди девочек 2005-2012 г. р., посвященный Международному женскому дню. В соревнованиях участвовали 50 юных спортсменок из тульских спортивных школ — «Олимп» и «Юниор».

Организаторы отмечают, что атмосфера на фестивале была отличная. Для юных футболисток устроили настоящий спортивный праздник.

итоги фестиваля

Монофутбол:

«Юниор» — «Олимп» личные встречи:

  • «Юниор» — «Олимп» (2010-2011 г. р.) 0:4
  • «Юниор» — «Олимп» (2007-2009 г. р.) 2,5:1,5
  • «Юниор» — «Олимп» (2005-2006 г. р.) 3,5:0,5

Итог – 6:6, мячи — 21:19.

Футбол:

  • «Юниор» — «Олимп» (2010-2012 г. р.) 0:1
  • «Юниор» — «Олимп» (2007-2009 г. р.) 0:0, пен. 1:0
  • «Юниор» — «Олимп» (2005-2006 г. р.) 4:2

Итог – 5:4 по очкам.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:14 +3
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