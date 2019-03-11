Гороскоп от ГИБДД: какой будет неделя для тульских водителей

Инспекторы рекомендуют всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД и быть внимательнее.

На этой неделе Овнам не рекомендуется резко тормозить. Увы, слишком хорошие тормоза – это далеко не всегда благо. Ведь у того, кто едет сзади, может оказаться не такая быстрая реакция.

Звезды напоминают Тельцам, что ремни безопасности служат отнюдь не для декоративных целей, как и детские автокресла. Не забывайте пристегиваться сами и контролируйте своих пассажиров, в том числе маленьких.

На нынешней неделе Близнецам рекомендуется внимательнее следить за пешими участниками движения. Лучше заранее притормозить перед переходом и всех пропустить.

В начале недели Ракам придется быть на дорогах чуть активнее, чем обычно. Только постарайтесь не переступить ту черту, за которой ваша активность начнет осложнять жизнь другим участникам движения.

Львам звезды советуют быть более осторожными, ведь машина – источник повышенной опасности. Есть риск потерять управление на скользкой после дождя дороге.

Девы, постарайтесь на нынешней неделе в любых ситуациях сохранять хладнокровие. Ваше спокойствие и уверенность в себе помогут вам удачно и быстро добраться до любой цели.

Астрологи советуют Весам ценить безопасность на дороге, сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Лучше снизить скорость, чем устроить гонки на выживание.

Скорпионам стоит быть осторожнее. Опасайтесь грузовиков и автобусов, не выезжайте за сплошную линию и не пытайтесь через нее разворачиваться.

На этой неделе звезды обещают Стрельцам на пути преимущественно зеленый сигнал светофора. Дорога не станет испытанием, если сами вы будете спокойны и адекватны.

Козерогам придется сосредоточиться. Если будете отвлекаться за рулем – рискуете создать аварийную ситуацию. Так что отложите мобильный телефон подальше.

Водолеи, будьте внимательнее. Есть опасность не разъехаться на парковке и поцарапать свою и чужую машину. Будьте бдительны при выборе места для парковки, не забывайте, что где-то поблизости может оказаться эвакуатор.

Неделя Рыбам обещает быть спокойной для поездок на любые расстояния. Возможны только мелкие, но досадные неисправности. А чтобы они не переросли в серьезные проблемы, посетите автосервис.