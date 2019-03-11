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В Тульской области начала работу новая система оповещения населения

В Тульской области начала работу новая система оповещения населения

Она должна обеспечить оперативное доведение важной информации до жителей.

С 2008 года в Тульской области проводилась реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. До модернизации для оповещения использовались комплексы П-160 и П-164, а также аналоговые каналы сети связи общего пользования и сетей телевизионного и радиовещания. Технические средства этой системы выработали свой ресурс и морально устарели.

С 1 марта тульская автоматизированная система централизованного оповещения населения переведена на современные программно-технические средства. Повысилась её надежность,  появилась возможность речевого оповещения населения – новые пункты появились в селах и деревнях с численностью населения от 500 человек. Следить за работоспособностью системы будет региональное управление противопожарной службы.

Оповещение населения проводится с использованием электросирен С-40, которые подключаются к современным блокам управления запуском. Также задействуются выносные акустические устройства, установленные на различных зданиях. Модернизированная система оповещения уже успешно прошла проверку – её работа признана эффективной.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 0
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