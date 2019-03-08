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«Билайн» выясняет причину утреннего сбоя в сети
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«Билайн» выясняет причину утреннего сбоя в сети

Пресс-служба оператора сотовой связи прокомментировала проблему с голосовыми звонками.

Представитель пресс-службы «Билайн» ответил на запрос Myslo о причине сбоя в сети 8 марта. По его словам, в данный момент сеть работает нормально.
 
Представитель пресс–службы ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Сергей Рогачев:
 

Сергей Рогачев.

- Утром мы зафиксировали, что проходят не все голосовые вызовы. Ситуация была оперативно решена. Технические специалисты сообщают, что сеть работает нормально. Сейчас устанавливаем и изучаем причины временного снижения успешности голосовых вызовов. Приносим извинения за возможные неудобства.

 
Напомним, с утра 8 марта у абонентов «Билайн» наблюдались проблемы с голосовой связью. Через несколько секунд после набора любого номера звонок сбрасывался. С других операторов сотовой связи в большинстве случаев также было невозможно дозвониться до абонентов «Билайн».
 
Судя по отзывам на сайте downdetector.ru, проблема коснулась нескольких регионов. Люди писали об аналогичных проблемах в Костроме, Твери, Иваново, Смоленске, Калуге, Ярославле и других городах.

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:53 +2
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