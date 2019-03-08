Пожар в Чернском районе уничтожил гараж с автомобилем

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Рано утром, 8 марта, в Чернском районе произошел пожар. На ул. Мира в селе Велье-Никольское загорелся гараж.

По данным МЧС региона на место происшествия были направлены три пожарных расчета, первый из которых прибыл в 3:54 утра. На ликвидацию открытого горения ушло всего шесть минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия гараж выгорел по всей площади, сгорел автомобиль Škoda, находящийся внутри. Причина пожара устанавливается, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.