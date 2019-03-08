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Пожар в Чернском районе уничтожил гараж с автомобилем
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожар в Чернском районе уничтожил гараж с автомобилем

На месте происшествия работали три расчета огнеборцев.

Рано утром, 8 марта, в Чернском районе произошел пожар. На ул. Мира в селе Велье-Никольское загорелся гараж.
 
По данным МЧС региона на место происшествия были направлены три пожарных расчета, первый из которых прибыл в 3:54 утра. На ликвидацию открытого горения ушло всего шесть минут.
 
Пострадавших нет. В результате происшествия гараж выгорел по всей площади, сгорел автомобиль Škoda, находящийся внутри. Причина пожара устанавливается, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:06 +1
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