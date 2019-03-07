В Донском разрушается мост
Об этом жители и местные активисты сообщили в редакцию Myslo.
В сообществе «Наш Донской» разместили пост об ужасном состоянии моста:
– В Донском при въезде на Бобрик-гору начал разрушаться мост. Ограждения моста упали в воду и создали аварийную ситуацию на данном участке. Автомобили, которые следуют в направлении Бобрик-горы, рискуют опрокинуться в местный пруд.
Мост действительно выглядит страшно. Судите сами:
В комментариях жители отмечают, что второй мост, тот, что на выезде, сейчас ремонтируют:
Фото Станислава Скидана.
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