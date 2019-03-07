В Донском разрушается мост

Об этом жители и местные активисты сообщили в редакцию Myslo.

В сообществе «Наш Донской» разместили пост об ужасном состоянии моста:

– В Донском при въезде на Бобрик-гору начал разрушаться мост. Ограждения моста упали в воду и создали аварийную ситуацию на данном участке. Автомобили, которые следуют в направлении Бобрик-горы, рискуют опрокинуться в местный пруд.

Мост действительно выглядит страшно. Судите сами:

В комментариях жители отмечают, что второй мост, тот, что на выезде, сейчас ремонтируют:



Фото Станислава Скидана.