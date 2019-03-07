На ул. Ложевой в Туле отлетевшая после ДТП легковушка сбила пешехода

Фото предоставлено очевидцем.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в Туле на ул. Ложевой, в районе пересечения с ул. Марата, легковой автомобиль сбил пешехода. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Пострадавшего госпитализировали.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили факт происшествия и сообщили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительной информации, после столкновения двух авто одно из них совершило наезд на человека.

(Новость обновлена в 16.49)

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.