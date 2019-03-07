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На ул. Ложевой в Туле отлетевшая после ДТП легковушка сбила пешехода
Фото предоставлено очевидцем.

На ул. Ложевой в Туле отлетевшая после ДТП легковушка сбила пешехода

Пострадавший госпитализирован.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в Туле на ул. Ложевой, в районе пересечения с ул. Марата, легковой автомобиль сбил пешехода. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Пострадавшего госпитализировали.
 
 

В региональной Госавтоинспекции подтвердили факт происшествия и сообщили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительной информации, после столкновения двух авто одно из них совершило наезд на человека.

(Новость обновлена в 16.49)

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:19 +1
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