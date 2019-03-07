Такие разные тульские женщины

Сегодня – тот самый день, когда женщинам всё должно нравиться. Должно, и всё тут. День массовых комплиментов и цветочных атак, узаконенной лести и самых искренних чувств. 8 Марта женщинам даже за рулем как-то спокойнее. И в транспорте. И вообще.)

Myslo сегодня присоединяется к самым искренним и душевным поздравлениям, адресованным тулячкам. Ведь они такие классные! Сильные и умные, добрые и нежные. И, несомненно, – самые красивые.

Нашу сегодняшнюю фотоподборку Алексей Пирязев посвящает именно им!

Еще больше фото тулячек – в галерее под материалом.