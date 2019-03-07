новости
новости
Регистрация
Средняя цена на молоко в Туле перевалила за 50 рублей

Средняя цена на молоко в Туле перевалила за 50 рублей

Для сравнения: в феврале 2018 года молоко стоило в среднем 49,02 руб. Сейчас – 50,83 руб.

В Тульской области дорожает молоко. По данным Туластата, в январе его средняя стоимость в областной столице составила 50,12 руб., в феврале — уже 50,83 руб. В области цена немного отличается: в январе она была 50,46 руб., в феврале — 50,97 руб.

Для сравнения: цены на молоко в 2018 году (по данным выборочного исследования, руб. за литр):

  Тула Тульская область
январь 48,77 48,65
февраль 49,02 49,15
март 48,67 48,96
апрель 48,09 48,56
май 47,26 47,99
июнь 47,30 47,75
июль 47,18 47,60
август 47,58 47,44
сентябрь 48,41 48,02
октябрь 48,54 47,92
ноябрь 49,58 48,82
декабрь 49,51 48,95

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:15 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
молокоподорожаниецены на молоко

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

9 марта жительницы Тульской области смогут бесплатно проверить здоровье
9 марта жительницы Тульской области смогут бесплатно проверить здоровье
Госдума РФ приняла закон о борьбе с фейковыми новостями
Госдума РФ приняла закон о борьбе с фейковыми новостями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.