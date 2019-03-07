Средняя цена на молоко в Туле перевалила за 50 рублей

Для сравнения: в феврале 2018 года молоко стоило в среднем 49,02 руб. Сейчас – 50,83 руб.

В Тульской области дорожает молоко. По данным Туластата, в январе его средняя стоимость в областной столице составила 50,12 руб., в феврале — уже 50,83 руб. В области цена немного отличается: в январе она была 50,46 руб., в феврале — 50,97 руб.

Для сравнения: цены на молоко в 2018 году (по данным выборочного исследования, руб. за литр):