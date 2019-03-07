Средняя цена на молоко в Туле перевалила за 50 рублей
Для сравнения: в феврале 2018 года молоко стоило в среднем 49,02 руб. Сейчас – 50,83 руб.
В Тульской области дорожает молоко. По данным Туластата, в январе его средняя стоимость в областной столице составила 50,12 руб., в феврале — уже 50,83 руб. В области цена немного отличается: в январе она была 50,46 руб., в феврале — 50,97 руб.
Для сравнения: цены на молоко в 2018 году (по данным выборочного исследования, руб. за литр):
|Тула
|Тульская область
|январь
|48,77
|48,65
|февраль
|49,02
|49,15
|март
|48,67
|48,96
|апрель
|48,09
|48,56
|май
|47,26
|47,99
|июнь
|47,30
|47,75
|июль
|47,18
|47,60
|август
|47,58
|47,44
|сентябрь
|48,41
|48,02
|октябрь
|48,54
|47,92
|ноябрь
|49,58
|48,82
|декабрь
|49,51
|48,95
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