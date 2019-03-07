11 марта в Туле перекроют ул. Первомайскую

Общественный транспорт изменит маршрут. Об этом информирует Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

В связи с проведением 11 марта работ по удалению аварийных деревьев будут запрещены остановка и стоянка и ограничено движение всех видов транспорта с 11.00 до 16.00 по ул. Первомайской на участке от ул. Бундурина до ул. Фрунзе.

11.03.2019 в период производства работ движение троллейбусов маршрута №4, автобусов маршрутов №11, 15, 26, 40К, 58 будет осуществляться по измененной схеме: