11 марта в Туле перекроют ул. Первомайскую
Общественный транспорт изменит маршрут. Об этом информирует Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.
В связи с проведением 11 марта работ по удалению аварийных деревьев будут запрещены остановка и стоянка и ограничено движение всех видов транспорта с 11.00 до 16.00 по ул. Первомайской на участке от ул. Бундурина до ул. Фрунзе.
|Маршрут
|Наименование
|Схема движения
|Троллейбус №4
|ст. Южная — пос. Горелки
|пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе
|Автобус №11
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завод РТИ — пос. Октябрьский
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ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева
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пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский
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Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул.Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкрн Петровский
|Автобус №15
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Завод «РТИ» — пос. Иншинский — с-з «Ударник»
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ул. Оружейная — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул.Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шосссе — ул. Лесная (Мыза) — Одоевское шоссе — ул. Шоссейная — пос. Иншинский — а/д Р132 — пос. 12 лет Октября — с-з «Ударник»
|Автобус №40К
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Завод РТИ — д. Бежка
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ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе — д. Бежка
|Автобус №58
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Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)
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ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — ул. Демонстрации — ул. Лейтейзена — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова