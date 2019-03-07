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11 марта в Туле перекроют ул. Первомайскую

11 марта в Туле перекроют ул. Первомайскую

Общественный транспорт изменит маршрут. Об этом информирует Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

В связи с проведением 11 марта работ по удалению аварийных деревьев будут запрещены остановка и стоянка и ограничено движение всех видов транспорта с 11.00 до 16.00 по ул. Первомайской на участке от ул. Бундурина до ул. Фрунзе.

11.03.2019 в период производства работ движение троллейбусов маршрута №4, автобусов маршрутов №11, 15, 26, 40К, 58 будет осуществляться по измененной схеме:

Маршрут Наименование Схема движения
Троллейбус №4 ст. Южная — пос. Горелки пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе
Автобус №11

завод РТИ — пос. Октябрьский

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева
Автобус №26

пос. Скуратово (пос. Западный) — мкр. Петровский

Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул.Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкрн Петровский
Автобус №15

Завод «РТИ» — пос. Иншинский — с-з «Ударник»

ул. Оружейная — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул.Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шосссе — ул. Лесная (Мыза) — Одоевское шоссе — ул. Шоссейная — пос. Иншинский — а/д Р132 — пос. 12 лет Октября — с-з «Ударник»
Автобус №40К

Завод РТИ — д. Бежка

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе — д. Бежка
Автобус №58

Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — ул. Демонстрации — ул. Лейтейзена — Красноармейский пр — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:55 0
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