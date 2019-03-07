Многодетные мамы из Тульской области отправились на праздничный концерт в Кремль

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 7 марта, многодетные мамы из Тульской области отправились на праздничный концерт «Будьте счастливы всегда!», посвященный Международному женскому дню. Мероприятие состоится вечером в Государственном Кремлевском дворце.

Поездка была инициировала губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Подарок к 8 Марта получили 40 самых активных многодетных и приемных мам из Тульской области, в том числе награжденные знаком «Материнская слава».

Начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства Управления социальной защиты Тульской области Ольга Бобкова рассказала, что на концерт поедут мамы, воспитывающие пять и более детей. Женщин отвезут и привезут в Москву на автобусе.

Ольга Бобкова – Мы первый раз едем на такое мероприятие. Наши многодетные мамы Тульской области очень рады этому событию. Мы благодарны Алексею Геннадьевичу Дюмину за такой подарок в канун 8 Марта! Я думаю, эти впечатления и эмоции сохранятся на всю жизнь. К сожалению, не у всех мам получилось выкроить время на поездку.

Анатолий Яковенко, заведующий сектором по работе с населением Зареченского района г. Тула ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области», в преддверии праздника поздравил женщин от имени губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина:

Александр Яковенко – Милые дамы! В этот праздник особенно теплые слова адресованы вам — многодетным и приемным мамам. Вы вкладываете душу в воспитание своих детей, подаете им пример нравственности, учите добру и милосердию. На деле доказываете, что материнская любовь не знает границ. Пусть в вашей жизни будет как можно больше радости, крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим детям.

Многодетные мамы признались, что такая поездка стала для них большим сюрпризом. На концерте выступят звезды российской эстрады: Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев, группа A’Studio, Олег Газманов, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Сергей Мазаев, Пелагея, Алсу, Леонид Агутин, Жасмин, Владимир Пресняков, группа «КВАТРО», Согдиана, Алексей Татаринцев, балет Аллы Духовой TODES и другие.

Людмила Черкашина, Тула:

Людмила Черкашина – У меня 15 детей, из них 14 — усыновленные. Я очень рада, что выпала такая возможность поехать на концерт. Первый раз еду на такое мероприятие. Очень много эмоций! Губернатору большое спасибо! Семья к моей поездке отнеслась с пониманием. Все отпустили, потому что такое бывает редко.

Наталья Королькова, Чернь:

Наталья Королькова – У меня девять детей: семь сыновей и две дочки. Самой младшей — 2,5 года. Когда мне предложили поехать на концерт, дети сказали: «Езжай, мам, отдохни, расслабься». Муж тоже отпустил без проблем, говорит: «Отдыхай, ты это заслужила!» Мне очень приятно, чтобы выпала такая возможность. С мамочками пообщаемся, хорошо проведем время. От концерта я ожидаю позитива, праздничного настроения.

Марина Семакова, Тула: