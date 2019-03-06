Водитель тульского трамвая выиграла в лотерею 700 тысяч рублей

Счастливый лотерейный билет тулячке вручил на день рождения лучший друг. Женщина выиграла загородный дом стоимостью 700 000 рублей.

— Счастливый подарок мне сделал друг Альберт. Для него участие в лотереях давно стало любимым хобби. Еще в советское время выиграл в лотерее мотоцикл и денежный приз. А теперь с его легкой руки повезло и мне, — приводит слова счастливицы пресс-служба «Столото».

Женщина узнала о выигрыше, получив смс-уведомление. Она очень разволновалась, когда увидела в интернете доставшуюся ей сумму.

— Я сразу же позвонила другу и рассказала, какой презент он мне сделал. Он переспросил, всё ли верно я увидела, и, конечно же, обрадовался моей победе. Выигрыш потрачу на ремонт квартиры. Еще куплю большой телевизор и подарю часть денег сыну и дочери.

Победительница работает водителем трамвая. Все свободное время она посвящает своему внуку.