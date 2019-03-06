Новые требования-2019: Как грамотно оформить протокол общего собрания жильцов?

Кадр из фильма «Гараж».

Собственникам помещений в многоквартирном доме придется оформлять протоколы собраний по новой форме.

С 5 марта 2019 года установлены новые требования к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и порядок направления подлинников решений и протоколов общих собраний в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор. Об этом сообщает филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области.

что должно быть в протоколе

Протокол необходимо оформлять в письменной форме в сроки, установленные общим собранием, но не позднее чем через 10 календарных дней с даты проведения собрания. Протокол оформляется секретарем общего собрания, который избирается его решением.

В протоколе общего собрания должны содержаться следующие сведения:

наименование документа;

дата и номер протокола общего собрания;

дата и место проведения общего собрания;

заголовок к содержательной части протокола общего собрания;

содержательная часть протокола общего собрания;

информация о месте (адресе) хранения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование.

В случае, если содержательная часть протокола общего собрания содержит указание на наличие приложений, к протоколу общего собрания прилагаются перечисленные в ней документы.

кто должен подписать бумагу

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах должны подписать:

лицо, председательствующее на общем собрании,

секретарь общего собрания,

лица, проводившие подсчет голосов,

инициатор проведенного собрания.

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором приняты решения о создании товарищества собственников жилья и об утверждении его устава, подписывается всеми собственниками помещений в многоквартирном доме, проголосовавшими за принятие таких решений.

как и куда направить протокол

Установлены требования к оформлению реквизитов протокола общего собрания и порядок направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор.

Направление подлинников решений, протоколов должно осуществляться способами, позволяющими подтвердить факт и дату их получения органом государственного жилищного надзора,

а также путем размещения в открытом доступе в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, сканированных образов решений, протоколов не позднее пяти рабочих дней со дня направления подлинников решений, протоколов в орган государственного жилищного надзора.

В случае, если сканированные образы решений, протоколов были размещены в системе до даты направления решений, протоколов в орган государственного жилищного надзора, датой направления подлинников решений, протоколов считается дата размещения их сканированных образов в системе.