Новые требования-2019: Как грамотно оформить протокол общего собрания жильцов?
Собственникам помещений в многоквартирном доме придется оформлять протоколы собраний по новой форме.
С 5 марта 2019 года установлены новые требования к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и порядок направления подлинников решений и протоколов общих собраний в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор. Об этом сообщает филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области.
Протокол необходимо оформлять в письменной форме в сроки, установленные общим собранием, но не позднее чем через 10 календарных дней с даты проведения собрания. Протокол оформляется секретарем общего собрания, который избирается его решением.
В протоколе общего собрания должны содержаться следующие сведения:
- наименование документа;
- дата и номер протокола общего собрания;
- дата и место проведения общего собрания;
- заголовок к содержательной части протокола общего собрания;
- содержательная часть протокола общего собрания;
- информация о месте (адресе) хранения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование.
В случае, если содержательная часть протокола общего собрания содержит указание на наличие приложений, к протоколу общего собрания прилагаются перечисленные в ней документы.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах должны подписать:
- лицо, председательствующее на общем собрании,
- секретарь общего собрания,
- лица, проводившие подсчет голосов,
- инициатор проведенного собрания.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором приняты решения о создании товарищества собственников жилья и об утверждении его устава, подписывается всеми собственниками помещений в многоквартирном доме, проголосовавшими за принятие таких решений.
Установлены требования к оформлению реквизитов протокола общего собрания и порядок направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор.
Направление подлинников решений, протоколов должно осуществляться способами, позволяющими подтвердить факт и дату их получения органом государственного жилищного надзора,
а также путем размещения в открытом доступе в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, сканированных образов решений, протоколов не позднее пяти рабочих дней со дня направления подлинников решений, протоколов в орган государственного жилищного надзора.
В случае, если сканированные образы решений, протоколов были размещены в системе до даты направления решений, протоколов в орган государственного жилищного надзора, датой направления подлинников решений, протоколов считается дата размещения их сканированных образов в системе.