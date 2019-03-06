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Щекинские коммунальщики вместе с наледью сбили вывеску магазина: видео
Кадр из видео

Щекинские коммунальщики вместе с наледью сбили вывеску магазина: видео

Огромный кусок льда при падении снёс рекламную конструкцию и часть облицовки.

В группе «ЧП Тула» появилось видео, на котором сотрудники управляющей компании с помощью автовышки сбивают наледь с крыши многоквартирного дома. Автор записи утверждает, что всё происходит в Щекино, на улице Спортивной, д. 3.

В какой-то момент огромный кусок наледи падает вниз и буквально сносит часть облицовки и вывеску расположенного на первом этаже супермаркета. Судя по всему, обошлось без пострадавших.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:13 +8
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Место
Тульская областьЩекино

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