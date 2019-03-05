Билеты на автобус «Новомосковск-Тула» подорожают на 20 рублей

Как сообщает администрации Новомосковска, с 1 апреля стоимость проезда по межмуниципальному маршруту № 206 «Новомосковск-Тула» увеличится на 15%. Сейчас билет стоит 137 рублей, со следующего месяца цена увеличится на 20,5 рублей.

По информации перевозчика, действующий тариф не менялся с 1 января 2015 года. За это время, по данным Росстата, официальный рост инфляции в России в целом составил 25,08%, цены на топливо за последний год увеличились на 18%, а с января 2019 года на 2% увеличился НДС.

Кроме того, перевозчик потратит порядка 570 тысяч рублей на оснащение автобусов контрольно-кассовыми аппаратами – это требование законодательства.