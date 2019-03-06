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Попавшая под погрузчик жительница Плавска отсудила у работодателя 98 тысяч рублей

Попавшая под погрузчик жительница Плавска отсудила у работодателя 98 тысяч рублей

Суд признал полученные повреждения производственной травмой, причинившей средний вред здоровью.

Плавским районным судом Тульской области рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы к своему работодателю. В августе прошлого года женщина, находясь на своем рабочем месте  на территории зерносушильного комплекса, получила производственную травму – попала под колёса погрузчика.

Причиной несчастного случая стало несоблюдение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств и неудовлетворительная организация работы предприятия. Пострадавшая получила повреждения средней тяжести и провела на больничном больше трёх недель.

Женщина просила взыскать с компании-работодателя расходы на покупку лекарств и медицинских принадлежностей, а также компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил её требования – в общей сложности, юрлицо обязано выплатить пострадавшей 98693 рубля. Решение не вступило в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:49 +6
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