Попавшая под погрузчик жительница Плавска отсудила у работодателя 98 тысяч рублей

Плавским районным судом Тульской области рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы к своему работодателю. В августе прошлого года женщина, находясь на своем рабочем месте на территории зерносушильного комплекса, получила производственную травму – попала под колёса погрузчика.

Причиной несчастного случая стало несоблюдение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств и неудовлетворительная организация работы предприятия. Пострадавшая получила повреждения средней тяжести и провела на больничном больше трёх недель.

Женщина просила взыскать с компании-работодателя расходы на покупку лекарств и медицинских принадлежностей, а также компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил её требования – в общей сложности, юрлицо обязано выплатить пострадавшей 98693 рубля. Решение не вступило в законную силу.