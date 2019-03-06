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«Арсенал» — «Оренбург»: 0:0. Текстовая трансляция матча
Фото ПФК «Арсенал»

«Арсенал» — «Оренбург»: 0:0. Текстовая трансляция матча

6 марта тульский «Арсенал» проводит ответный матч ¼ финала Кубка России. Болеем за канониров вместе с Myslo!

 

46' Второй тайм.
Давай, «Арсенал»! Нам нужен гол!

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Галерея
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 1
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 2
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 3
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 4
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 5
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 6
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 7
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 8
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 9

Перерыв. Главный судья решил не добавлять ничего к основному времени первого тайма. Отправляемся на 15-минутный перерыв со счетом 0:0. Первый тайм прошел в достаточно ожидаемом ключе: «Арсенал» мало владел мячом и старался действовать преимущественно на контратаках, стремясь сохранить комфортный для себя счет. А «Оренбург», соответственно, больше действовал в позиционных атаках, но за первые 45 минут сумел создать только пару-тройку по-настоящему опасных моментов у ворот Левашова. Наш голкипер, кстати, был на высоте.

45' Кто-то из оренбуржцев пробил через себя, Левашов спас «Арсенал» от гола — мяч угодил в перекладину. Но чуть ранее арбитр зафиксировал фол в атаке у «гостей»: Алвеш фолит в атаке, толкая в момент верхового единоборства в чужой штрафной в спину Беляева.

44' И снова Терехов в центре внимания. Заброс в нашу штрафную, где защитник Оренбурга нанес слету удар по воротам Левашова — настолько же мощный, насколько и неточный.

41' ОПАСНО! С правого фланга последовал навес на дальнюю штангу на Терехова, и тот пытался перебросить Левашова, направляя мяч в дальний угол ворот. Но в створ не попал: снаряд приземлился на сетку сверху.

39' Первая желтая карточка: в центре поля Комбаров зачем-то грубо сыграл против Поповича жестким подкатом сзади. Справедливое наказание.

35' Мирзов и Джорджевич не бросают попыток найти подход к воротам «Оренбурга». Резиуан взял инициативу в свои руки (вернее, ноги) и пытался накрутить защитников соперника. Хитрость не получилась.

34' Стандарт исполнил Горбатенко: покатил на Мирзова, который попытался пробить сквозь частокол ног в штрафной «Оренбурга». Не получилось — мяч в итоге оказался в руках голкипера Фролова.

33' Снова фолят оренбуржцы. На этот раз на Костадинове и ближе к штрафной, чем в пару минут назад.

31' Фол у «Оренбурга»: Мирзов на газоне. Штрафной пробил Горбатенко — навес в штрафную, и от головы кого-то из «гостей» мяч ушел за лицевую.

28' Небольшая пауза: в верховом единоборстве Джорджевич-Козлов достается оренбуржцу.

27' А теперь свой дальний удар проверил Попович. Но получилось неопасно, даже не в створ.

24' ВОТ ЭТО МОМЕНТ! Альварес отважился на дальний удар, который Фролов не сумел зафиксировать с первого раза. На отскоке первым чуть было не оказался Джорджевич, но немного не повезло черногорцу, он проскочил мимо мяча.

20' Опасный угловой получился у ворот «Арсенала». Попович навешивал в штрафную, где кто-то из его партнеров зарядил точно в нашего голкипера. Левашов грамотно выбрал позицию.

19' «Арсенал» убежал в контратаку. Получив мяч от Мирзова, Костадинов метров с 25-ти мощно пробил по воротам Фролова. Тот не без труда отразил удар. Жаль, на добивание никто из туляков не успел.

17' Кадири нарушил правила в единоборстве с Алвешом., а в последовавшем стандарте (с навесом от Поповича) у «Оренбурга» был зафиксирован фол в атаке. На газоне оказался Костадинов.

15' После перехвата на чужой половине поля «Арсенал» выходил 5-в-5 на ворота «Оренбурга». Но Горбатенко, получив мяч достаточно далеко от штрафной, не стал делиться с партнерами и решил бить сам. Получилось неопасно.

12' В позиционной атаке располагается «Оренбург» на половине поля «Арсенала». В итоге, перепасовка так и не привела к обострению ситуацию у ворот Левашова.

10' Красиво Мирзов с Джорджевичем комбинировали на левом фланге, но, к сожалению, эти действия ни к чему не привели. А вот в следующем же моменте Лука вышел на оперативный простор на левом фланге и отважился на дальний удар из не самой очевидной позиции. Пытался технично пробить в дальний угол, но мяч прошел далеко от штанги.

7' Сорвалась перспективная атака «Арсенала». Хорошо по своему флангу прорывался Мирзов и уже выцеливал передачу на ход открывающемуся Джорджевичу, когда защитник «Оренбурга» смог в подкате выбить мяч в аут.

5' Угловой «Оренбурга» получился невнятным (в отличие от предшествующего ему момента): мяч попал в сетку наших ворот с внешней стороны.

4' ОПАСНО!!! Прорыв по левому флангу «Оренбурга» завершается передачей Терехова в район 11-метровой отметки на Поповича, и тот мощно бьет по воротам Левашова. Наш голкипер с большим трудом отражает удар в перекладину. К счастью, мяч отлетел не в створ. Угловой.

3' Пока игра с обеих сторон незатейливая. Акцентированных атак не наблюдаем.

1' Несмотря на то, что играем не дома, все равно начинаем матч под гимн Тулы. Какие же у нас крутые болельщики!

1' Стартовый свисток прозвучал!
Вперед, за Тулу!!!

0' Команды уже на поле, вот-вот начинаем.

0' Стартовые составы и скамейки запасных:

0' Сегодня туляки выйдут на поле в красной форме, а наш соперник сыграет в белом.

0' Первый матч между «Арсеналом» и «Оренбургом» закончился победой канониров с очень выгодным для нас счетом 4:2. Разумеется, это неплохая заявка на выход в ½, но вовсе не гарант успеха. За примерами далеко ходить не надо — достаточно вспомнить сенсационный матч, который прошел накануне в рамках Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аяксом» (голландцы победили в Мадриде со счетом 4:1 и прошли дальше при том, что в первом матче они проиграли 1:2). Но мы, конечно, надеемся на более удачный результат для нашего «Арсенала». К тому же календарный год мы открыли яркой победой над ЦСКА, а значит, подошли к матчу Кубка в отличном расположении духа.

0' Антураж перед игрой в мини-фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

Галерея
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 1
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 2
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 3
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 4
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 5
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 6
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 7
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 8
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 9
Арсенал - Оренбург: Текстовая трансляция матча. 06.03.2019, Фото: 10
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0' Напомним, матч проходит в Химках из-за неудовлетворительного состояния газона на тульском стадионе. Но надеемся, наша команда без поддержки не останется!

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня в 19.00 в Химках прозвучит стартовый свисток на матч ¼ финала Кубка России: наш родной клуб проводит ответную встречу с «Оренбургом». Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и болейте за «Арсенал» в компании единомышленников!

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