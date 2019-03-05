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Какие улицы Тулы останутся без света 6 марта

Какие улицы Тулы останутся без света 6 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Станиславского, 4, 4-а, 6,
  • пр-т Ленина, 107,
  • ул. К. Маркса, 2-30, 36-48, 54-а (чётн.), 1, 31-37 (нечётн.),
  • ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн), 1-а,
  • ул. Калинина, 16/135, 18 к. 1, к. 2, 20 к. 1, к. 2, к. 5, 26 к. 4, 22 к. 2, к. 3,
  • ул. Ложевая, 135/16, 137, 139,
  • ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.),
  • пос. Октябрьский: ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 26-70 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 8,
  • 9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),
  • 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),
  • пос. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
  • ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 1-48,
  • Хлебная пл., 19/2,
  • ул. Пирогова, 33-35-а (нечётн.), 46,
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 47, 47-а, 49, 10-54 (чётн.), 54-а,
  • ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64,
  • пр-т Ленина, 49,
  • ул. П. Морозова, 2-18-а (чётн.),
  • ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 9-21-а (нечётн.),
  • ул. Староникитская, 77-а, 77-б,
  • ул. Немцова, 1, 2,
  • ул. Кирова, 170, 172, 174, 145.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:46 +1
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