Какие улицы Тулы останутся без света 6 марта
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Станиславского, 4, 4-а, 6,
- пр-т Ленина, 107,
- ул. К. Маркса, 2-30, 36-48, 54-а (чётн.), 1, 31-37 (нечётн.),
- ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн), 1-а,
- ул. Калинина, 16/135, 18 к. 1, к. 2, 20 к. 1, к. 2, к. 5, 26 к. 4, 22 к. 2, к. 3,
- ул. Ложевая, 135/16, 137, 139,
- ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.),
- ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.),
- пос. Октябрьский: ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 26-70 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 8,
- 9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),
- 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),
- пос. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
- ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
- ул. Глеба Успенского, 1-48,
- Хлебная пл., 19/2,
- ул. Пирогова, 33-35-а (нечётн.), 46,
- ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 47, 47-а, 49, 10-54 (чётн.), 54-а,
- ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64,
- пр-т Ленина, 49,
- ул. П. Морозова, 2-18-а (чётн.),
- ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 9-21-а (нечётн.),
- ул. Староникитская, 77-а, 77-б,
- ул. Немцова, 1, 2,
- ул. Кирова, 170, 172, 174, 145.
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