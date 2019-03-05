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В Суворове суд приговорил замглавы администрации района к штрафу в 65 тысяч рублей

В Суворове суд приговорил замглавы администрации района к штрафу в 65 тысяч рублей

Женщина обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суворовский районный суд вынес обвинительный приговор заместителю главы администрации Суворовского района. Чиновница признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки в декабре прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2017 году администрация заключила муниципальный контракт с ООО «Энергомонтаж». За 429997,75 рублей организация должна была заменить светильники уличного освещения в районном центре.

Замглавы администрации приняла работы, однако при прокурорской проверке выяснилось, что  15 светильников и 47 кронштейнов не были установлены. Сумма ущерба составила почти 250 тысяч рублей. Ущерб был возмещен подрядчиком в ходе расследования.

Суд приговорил чиновницу к штрафу в размере 65 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшие два года она не сможет работать на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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