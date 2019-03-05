Как правильно выбрать цветы к 8 Марта

Выбрать не только красивый, но и качественный букет — задача непростая. В преддверии Международного женского дня эксперты Роскачества дают советы по выбору цветов и сохранению их свежести, а также рассказывают о наиболее популярных уловках, на которые идут продавцы для поддержания товарного вида застоявшихся цветов.

Например, они могут обрывать подсохшие и потемневшие лепестки, маскировать изъяны яркой упаковкой, собирать увядающие цветы в букеты или большие композиции со свежесрезанными, заматывать бутоны бумагой или тканью, декорируя блестками и красителями. Если вы не уверены в готовом букете, эксперты рекомендуют собирать свежие композиции.

Раскрытые цветы — это красиво, но недолговечно. Поэтому отдайте предпочтение полураспустившимся цветам.

Оптимальный вариант — раскрытые цветы вперемешку с бутонами. Главное, чтобы у первых не было пыльцы на тычинках, а последние не были желтоватыми — такие уже не распустятся. Как и те, что расположены у головок уже распустившихся цветов — им для этого не хватит питания. Проверьте, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он. Если нет — это, скорее всего, уже распустившийся цветок, у которого просто оборвали увядшие лепестки.

Бутон свежего цветка — гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Он не должен быть стянут резинкой (касается тюльпанов) или закреплен у основания липкой лентой (касается гербер). Бутон розы должен быть твердым у основания. Еще у розы должна быть «рубашка» — защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные. Их флорист чаще всего удаляет в присутствии клиента, при сборке букета.

Листья и стебли

Стебли свежих цветов — упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Если листья вялые, скорее всего, стебель поврежден, а значит, цветок проживет недолго. Обратите внимание на срез — он должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Если срез стебля почернел или пожелтел — значит, цветок срезали давно и долго держали без воды. А если нижние листья подгнили — значит, он уже много времени провел в воде. Возьмите цветок за кончик стебля — он не должен наклониться. Ещё один нюанс, который не относится к приметам свежести, но продлевает жизнь букета: чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам.

На наличие насекомых и болезней

Белый налет на листьях или нарушение их целостности и формы — плохой знак. Кроме того, что это не очень красиво, это может быть опасно для комнатных растений. Если ваш букет — из полевых цветов, внимательно осмотрите его на предмет наличия насекомых. Такие сюрпризы никто не любит!

Как упаковать?

Для монобукета подойдет просто широкая шелковая лента. Правило для упаковки композиции одно: она не должна быть слишком яркой, чтобы не отвлекать внимание от содержимого. Лучше всего отдать предпочтение натуральным мягким тонам — они гармонируют с любыми цветами и оттеняют их красоту. Точно так же работают грубые фактуры: фетр, сетка, крафтовая, гофрированная бумага, стилизованные газеты.

Как хранить?

Перепады температур губительны для цветов, поэтому если они только что побывали на морозе, лучше дать им привыкнуть там, где прохладно. Первым делом обновите срез — сделайте это ножницами или секатором на 2−3 см, держа стебли под струёй воды. Мягкие стебли обрезайте под углом, твёрдые — расщепляйте снизу ножом. Нижние листья удалите, чтобы избежать процесса гниения в воде. Не оставляйте цветы без воды, но лучше не соединять в одной вазе два букета и не смешивать цветы от разных.

Розы и лилии нужно ставить в прохладную воду (у лилий сразу оборвите тычинки, пока они не покрылись пыльцой).

Тюльпаны предпочитают холодную воду (даже льда можно добавить!). Герберы мерзнуть не любят, им нужна вода комнатной температуры. А самые теплолюбивые — сирень и хризантемы, их лучше ставить в теплую воду. При этом в вазу можно добавить специальный порошок для продления свежести, две ложки сахара (для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем), растолчённую таблетку аспирина (для роз). Спустя три дня операцию можно повторить: промыть и подрезать стебли, сполоснуть вазу, обновить воду.