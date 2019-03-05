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На М-2 «Крым» «пятнашка» влетела в грузовик
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На М-2 «Крым» «пятнашка» влетела в грузовик

В аварии пострадал водитель ВАЗа.

4 марта в 21.10 на 114-м километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, по предварительной информации, врезался в попутный грузовик DAF, под управлением 46-летнего мужчины.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель ВАЗа. С различными травмами его госпитализировали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:34 +1
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