Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На М-2 «Крым» «пятнашка» влетела в грузовик
В аварии пострадал водитель ВАЗа.
4 марта в 21.10 на 114-м километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, по предварительной информации, врезался в попутный грузовик DAF, под управлением 46-летнего мужчины.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель ВАЗа. С различными травмами его госпитализировали.
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