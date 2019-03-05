На М-2 «Крым» «пятнашка» влетела в грузовик

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

4 марта в 21.10 на 114-м километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, по предварительной информации, врезался в попутный грузовик DAF, под управлением 46-летнего мужчины.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель ВАЗа. С различными травмами его госпитализировали.