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В Тульской области 9 ж/д переездов оснащены комплексами видеофиксации нарушений ПДД

В Тульской области 9 ж/д переездов оснащены комплексами видеофиксации нарушений ПДД

В настоящее время проводится техническая настройка оборудования по передачи данных в режиме онлайн в ГИБДД.

В Тульском регионе МЖД стартовала акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества ДТП на железнодорожных переездах и продлится до 29 марта.

В рамках акции железнодорожники посетят автотранспортные предприятия, автошколы и проведут с водителями инструктажи о правилах пересечения железной дороги.

Также с руководителями муниципальных образований местного самоуправления и региональных органов власти проведут совещания, на которых рассмотрят возможность закрытия переездов, где действия водителей могут привести к трагическим последствиям. Это касается переездов, рядом с которыми есть альтернативные способы для пересечения железной дороги.

С начала года в Тульском регионе МЖД уже произошло ДТП на переезде, в котором один человек был травмирован. Основная причина столкновений – нарушение водителями ПДД: выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна в необорудованных местах.

В 2018 году железнодорожники оснастили 9 переездов комплексами фото- и видеофиксации нарушений автомобилистами правил дорожного движения.

В настоящее время проводится техническая настройка оборудования по передачи данных в режиме онлайн в ГИБДД. В этом году будет рассмотрен вопрос об оборудовании еще пяти переездов с интенсивным автомобильным движением аналогичными системами.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД, не рисковать своей жизнью и не ставить под удар жизни и здоровье пассажиров, локомотивных бригад.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:31 +3
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