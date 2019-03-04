Туляки завоевали серебро в эстафетном беге на Всероссийских соревнованиях

Фото: МБУ СШОР "Легкая атлетика".

В Пензе прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике «Чемпионы для России» среди юношей и девушек 2004−2005 г. р. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Тульской области.

Наши ребята (Михаил Шахнюк, Даниил Брыковский, Александр Попов, Кирилл Кудрявцев) завоевали второе место в эстафетном беге 4×200 м с результатом 1.37,7 с.

В беге на 400 метров Даниил Брыковский с результатом 53,4 сек остался в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Также Кирилл Кудрявцев стал серебряным призером в прыжках в длину с результатом 6 м 12 см.

На дистанции 60 метров Анна Слукина стала седьмой, Михаил Шахнюк — девятым, Виктория Журина — пятой.