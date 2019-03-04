ДТП с детьми под Тулой: Школьников перевозили без нарушений

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Авария произошла 2 марта на 39-м км автодороги «Лапотково – Ефремов». По предварительным данным, водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в попутный школьный микроавтобус. «Газель» при съезде в кювет перевернулась несколько раз.

Находившиеся в салоне автомобиля школьники, их сопровождающие и водитель получили ушибы. После оказания медпомощи пятерых детей отпустили домой. Трое госпитализированы с сотрясением мозга. У одного из школьников диагностирован перелом лучевой кости руки.

В ходе прокурорской проверки нарушений правил организованной перевозки детей школьным автобусом не выявлено, все сопровождающие и дети в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, автобус оснащен необходимым оборудованием, вся необходимая документация имеется. В связи с этим меры прокурорского реагирования не принимались. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится доследственная проверка, ход и результаты которой прокуратурами области и района взяты на контроль.