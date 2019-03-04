Досрочно сменился гендиректор Тульского патронного завода

О кадровых перестановках сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы АО ТПЗ. Решение о расторжении контракта с Митрофановом принято на заседании совета директоров компании 1 марта. Сообщается, что он уволен по инициативе работодателя в связи со сменой собственника.

Новым генеральным директором АО «ТПЗ» назначен Константин Куликов, контракт с ним заключен на три года.

К своим обязанностям Куликов приступает с 5 марта.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Игорь Ротенберг из-за санкций США снизил долю в уставном капитале Тульского патронного завода с 47,04 до 20,23% акций (с 97 802 до 42 054 акций). По 13,40% в уставном капитале АО «Тульский патронный завод» приобрели столичные ООО «ДФА капитал» и ООО «ВК холдингс».