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Досрочно сменился гендиректор Тульского патронного завода

Досрочно сменился гендиректор Тульского патронного завода

Генеральный директор АО «Тульский патронный завод» (ТПЗ) Александр Митрофанов покинул пост.

О кадровых перестановках сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы АО ТПЗ. Решение о расторжении контракта с Митрофановом принято на заседании совета директоров компании 1 марта. Сообщается, что он уволен по инициативе работодателя в связи со сменой собственника.

Новым генеральным директором АО «ТПЗ» назначен Константин Куликов, контракт с ним заключен на три года.

К своим обязанностям Куликов приступает с 5 марта.

 

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Игорь Ротенберг из-за санкций США снизил долю в уставном капитале Тульского патронного завода с 47,04 до 20,23% акций (с 97 802 до 42 054 акций). По 13,40% в уставном капитале АО «Тульский патронный завод» приобрели столичные ООО «ДФА капитал» и ООО «ВК холдингс». 

Игорь Ротенберг стал акционером завода в январе прошлого года, купив 46,17% его акций.
 
Тульский патронный завод производит и поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. В частности, продукция экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объеме производства завода составляет более 50%.

 

сегодня, в 16:02 +1
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