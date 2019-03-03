Тульское УМВД сообщает о волне мошенничеств с использованием банковских карт

43-летней жительнице тульского поселка Октябрьский на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Обманным путем он выяснил у потерпевшей реквизиты банковской карты, после чего списал у нее 13,5 тысяч рублей.

17-летний житель Привокзального округа продавал спортивный инвентарь на Авито. Ему также позвонил неизвестный мужчина и под предлогом покупки спортинвентаря выяснил данные банковской карты. Спустя короткое время с карты были списаны 17,5 тысяч рублей.

29-летней тулячке на мобильный телефон позвонил неизвестный под предлогом оказания содействия в трудоустройстве в госструктуру региона. И завладел ее деньгами в сумме 6 тысяч 200 рублей, которые были переведены с ее банковской карты.

42-летняя жительница Новомосковска сообщила по телефону реквизиты своей карты позвонившему ей на мобильный незнакомцу, который представился сотрудником банка. В результате с карты женщины были списаны 74 тысячи рублей.

67-летний житель Пролетарского округа Тулы перевел почти 40 тысяч рублей неизвестному мужчине, который также по телефону представился сотрудником банка.

48-летняя тулячка перевела со своей карты на несколько сотовых номеров мошенника 23 тысячи рублей.

35-летняя жительница Советского округа областного центра сообщила реквизиты своей карты представившемуся ей сотрудником банка неизвестному мужчине. С ее карты списали 30 тысяч рублей.

У 50-летней жительницы Ефремовского района таким же способом с карты были списаны почти 16 тысяч рублей.

По всем вышеуказанным фактам в полиции, конечно же, проводятся процессуальные проверки. Но вернуть деньги будет непросто, даже если преступников найдут.

в который раз...

Сотрудники полиции обращаются к тулякам.

Чтобы не стать потерпевшими от противоправных деяний, ни в коем случае никому нельзя сообщать реквизиты банковских карт.

Если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам,

следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми.

Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.