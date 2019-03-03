В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра и метели

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 3 марта 2019 года по территории Тульской области, начиная с северо-западных районов, ожидается снег, местами сильный, местами метель, усиление юго-западного ветра порывами 13−18 м/с, на дорогах снежные заносы, местами гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

Паркуйте авто вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».