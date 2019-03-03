Где в Туле 4 марта отключат свет
АО «Тулагорэлектросети» опубликовало список плановых отключений электричества.
Завтра, 4 марта, с 9.00 до 17.00 света не будет по следующим адресам:
- ул. Дальняя, 7−57-а (нечётн.), 8−64 (чётн.);
- ул. Яблочкова, 54-а, 67−129 (нечётн.);
- ул. Лобачевского, 1-б, 1, 3, 3-а, 3-б;
- ул. Новоглухополянская, 10-а-17-а, 10−17;
- ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а;
- пр. Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8−24 (чётн.)
- ул. Ермоловой, 22−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.);
- ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1−29 (нечётн.);
- пер. Репина, 2;
- ул. Газовая, 24;
- ул. Огарёва, 2−24
- ул. Циолковского, 60−74 (чётн.), 77−87 (нечётн.);
- ул. Шевченко, 43−81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.);
- ул. С. Стальского, 10−30 (чётн.), 1−17 (нечётн.);
- ул. Станиславского, 81, 83, 115;
- ул. Лескова, 1−11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б;
- ул. Щедрина, 1−9 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
- ул. 1-я Гостеевская, 1−10;
- пер. Водоохранный, 15;
- ул. Водоохранная, 37−40-а, 44-в, 45−53;
- ул. 3-я Гостеевская, 1−5, 1-в (нечётн.), 4−8 (чётн.
- ул. Водоохранная, 41, 42, 43, 43-а, 44, 44-б; ул. Шевченко, 88, 90;
- ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 2
- ул. Октябрьская, 33, 33-а, 35, 37, 39
- п. Косая Гора: ул. Шевченко, 2−50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.)
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