Где в Туле 4 марта отключат свет

Завтра, 4 марта, с 9.00 до 17.00 света не будет по следующим адресам:

ул. Дальняя, 7−57-а (нечётн.), 8−64 (чётн.);

ул. Яблочкова, 54-а, 67−129 (нечётн.);

ул. Лобачевского, 1-б, 1, 3, 3-а, 3-б;

ул. Новоглухополянская, 10-а-17-а, 10−17;

ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а;

пр. Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8−24 (чётн.)

ул. Ермоловой, 22−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.);

ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1−29 (нечётн.);

пер. Репина, 2;

ул. Газовая, 24;

ул. Огарёва, 2−24

ул. Циолковского, 60−74 (чётн.), 77−87 (нечётн.);

ул. Шевченко, 43−81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.);

ул. С. Стальского, 10−30 (чётн.), 1−17 (нечётн.);

ул. Станиславского, 81, 83, 115;

ул. Лескова, 1−11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б;

ул. Щедрина, 1−9 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. 1-я Гостеевская, 1−10;

пер. Водоохранный, 15;

ул. Водоохранная, 37−40-а, 44-в, 45−53;

ул. 3-я Гостеевская, 1−5, 1-в (нечётн.), 4−8 (чётн.

ул. Водоохранная, 41, 42, 43, 43-а, 44, 44-б; ул. Шевченко, 88, 90;

ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 2

ул. Октябрьская, 33, 33-а, 35, 37, 39

п. Косая Гора: ул. Шевченко, 2−50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.)