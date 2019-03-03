Юные тульские волейболисты стали бронзовыми призерами на межрегиональном турнире в Подмосковье
В городе Монино Московской области с 28 февраля по 3 марта 2019 года проходил турнир «Память» среди юношей 2005−2006 года рождения.
Участвовали 7 команд: «Ника 1», «Ника 2», «Ника 2007», а также сборные городов: Тула, Кемерово, Ярославль, Новокуйбышевск.
По итогам турнира подопечные тренера Леонида Кипиченко заняли третье место, уступив хозяевам «Ника 1» и команде из Кемерово.
Связующий тульской команды Фандеев Иван был признан лучшим игроком турнира.
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