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Юные тульские волейболисты стали бронзовыми призерами на межрегиональном турнире в Подмосковье

Юные тульские волейболисты стали бронзовыми призерами на межрегиональном турнире в Подмосковье

В городе Монино Московской области с 28 февраля по 3 марта 2019 года проходил турнир «Память» среди юношей 2005−2006 года рождения.

Участвовали 7 команд: «Ника 1», «Ника 2», «Ника 2007», а также сборные городов: Тула, Кемерово, Ярославль, Новокуйбышевск.

По итогам турнира подопечные тренера Леонида Кипиченко заняли третье место, уступив хозяевам «Ника 1» и команде из Кемерово.

Связующий тульской команды Фандеев Иван был признан лучшим игроком турнира.

 

вчера, в 22:57 +1
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